GBA ゲームボーイアドバンス　ロックマンエグゼ　0 2 3 4 5 6 セット

#ちこのゲームオンラインSHOP・ゆうゆうメルカリ便・匿名配送・全品送料無料・支払い後1〜2日で発送します。\u2028・フォロー割引\u2028・まとめ割引\u2028・リピート割引・一点ものにつき、なくなり次第完売になるのでご理解ください。◯商品説明\u2028ゲームボーイアドバンス(GBA)のロックマンエグゼのセットの箱付きです。CAPCOMカプコン・ロックマンゼロ・ロックマンエグゼ2・ロックマンエグゼ3BLACKブラック・ロックマンエグゼ4トーナメントレッドサン・ロックマンエグゼ4トーナメントブルームーン・ロックマンエグゼ5チームオブカーネル・ロックマンエグゼ5チームオブブルース・ロックマンエグゼ6電脳獣グレイガセーブデータも残ってます。クリア後のデータになりますので、お好きにご利用ください。箱は多少傷んでいるものもありますがカセット自体は問題なく起動します。※某ゲーム買取屋で確認済◯商品の状態A\u2028A：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし\u2028B：多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない\u2028C：使用感があり、汚れやシミが目立つ\u2028D：使用感があり、大きな汚れや破れあり※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。\u2028※購入はあくまで早い者勝ちです。お値引き適応後はお早めにお買い求めください。\u2028※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡ください。#ちこのゲームオンラインSHOP



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