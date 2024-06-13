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【ほぼ美品】可愛いだけじゃない式守さん　1〜20巻　全巻セット　おまけ付き
商品番号 K85567058969
商品名

【ほぼ美品】可愛いだけじゃない式守さん　1〜20巻　全巻セット　おまけ付き
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛いだけじゃない式守さんの既刊20巻全巻セットです。状態につきましては全て購入後、2〜3回程度しか読んでおりません。また、暗所にて保管しているので目立った傷汚れなく良好だと思いますが素人保管の為画像にてご確認下さい!1度他人に渡った物になりますので多少のスレやキズ等はあるかと思いますのでご購入の際はご理解していただけると幸いです。四枚目に缶バッチ等のオマケがあります　11巻から初版です即購入大歓迎!!
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可愛いだけじゃない式守さん (1-20巻 全巻)

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可愛いだけじゃない式守さん 全巻セット（全20巻）

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