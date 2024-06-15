PS4 FINAL FANTASY XV ルナエディション 本体

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商品詳細
PS4のLUNAEDITIONになります。欲しい方にお譲りします。使用にともなう擦り傷はありますが、大きな傷等は無く動作も問題ございません。※本体、初期化してアルコール除菌して発送いたします。本体 1台コントローラは2個電源コード1本HDMIコードは無し箱は無し内箱を捨ててしまったためプチプチ等に包みお届け予定です。あくまで中古品となりますのでご理解いただき神経質な方はご購入お控えください。よろしくお願いします。#ソニー#SONY#ps4#プレステ4#プレイステーション4#ゲーム#PS4#PS4本体#プレステ本体#プレイステーション4#PlayStation
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