ソノラマ写真選書4 抱擁　細江英公《写真集》

細江英公が1972年に刊行した写真評論社オリジナル版に次いで出した朝日ソノラマ版「抱擁」。三島由紀夫による序文。巻末に細江英公による初版本あとがき抜粋を転載。吉村伸哉によるあとがき(ネット引用)。□1977年11月30日初版発行□ハードカバー/モノクロ□サイズ:20.3×22.0cm□価格:1,800円--------------------------------------40年ほど長期保管しているため、ヨレや汚れ、ヤケ・ヤケシミがあります。状態は写真にてご確認くださいませ。カビのにおいやヤケがあります。古書であることをご理解の上ご検討くださいませ。☑︎上記の理由から「傷や汚れあり」にて出品しています。☑︎保管期間があるため神経質な方は購入をお控え下さい。☑︎メルカリ以外の他サイトによる出品にはご注意下さい。☑︎値下げ対応不可☑︎喫煙者なし・ペット(猫)飼ってます。☑︎他にも書籍・雑誌・衣服など出品しています。--------------------------------------♦︎注意事項♦︎素人検品のため細かな見落としがある場合がございます。個人保管にご理解いただける方のみご購入下さい。プロフィールを一読くださいませ。質問等ありましたら購入前にお願い致します。✍︎出品中の書籍(アート・デザイン・文学)はこちらから→#yukinoBook



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