任天堂Switch ソフト＆ケース付き

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商品詳細
任天堂Switchです。有機ELモデルではなく通常モデルとなります。また、箱には青と赤のジョイコンのものになりますが、中身は黒色のジョイコンとなります購入したのはある程度前になりますがほとんど使用しておらず状態は非常に良いと思います。目立った傷等もありませんが、ジョイコングリップは保存状態がよくなく、多少汚れや傷があります。また外箱にも擦れたような傷があります。気にされる方は御遠慮ください。本体は初期化済みです。気になる点や追加の写真など、お気軽にコメントしてください。
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