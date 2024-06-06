【松本零士】初版込み 銀河鉄道999 全巻セット

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かなり古い本なので経年劣化が認められます。本に紙ヤケ・スレなどのダメージあります。写真で状態をご確認ください。初版本について5.6.7.9.10.11.12.13.14.17.18巻です。１１冊です。他重版状態に強いこだわりをお持ちの方はご遠慮ください。発送は佐川急便（追跡番号・輸送事故補償あり）を予定しております。スムーズな取引を心がけてます。・即購入OK！！メッセージ無しでご購入可能です。商品到着後、受取完了通知を押す前に、【必ず】商品を確認してください。不備・ご不明な点などがございましたら、到着から1週間以内にご連絡下さい。どうぞ【評価前】にご遠慮なくお知らせください。コメントへの返答が私事都合により、１日以上かかる場合がありますので予めご了承ください#松本零士#銀河鉄道999