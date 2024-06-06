ネオジオカセット リアルバウト餓狼伝説スペシャル

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ネオジオのカセットのリアルバウト餓狼伝説スペシャルになります。商品の状態を出来る限り画像でお伝えするのを優先にする為に動作確認は当たり前なので画像は載せません。ケース、カセット、応募ハガキ、取扱説明書と使用頻度、保管状態が中古美品のお品物になります。ケースの中の表紙は黄ばみ、切れなどはございません。カセットの表面は僅かにスレがございますが、ラベルの表面は目立つ痛みはございません。応募ハガキは半分に折った事がない状態の物です。取扱説明書は極わずかに小じわがございますが、折れ癖、角折れがなく美品になります。神経質な方は購入を控えて下さい。