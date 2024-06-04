Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 アクリルプレートアート

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Mrs.GREENAPPLE大森元貴ソロ曲「French」の限定受注生産グッズになります。インテリアとして部屋や壁に置くものです。開封後、部屋に飾っておりましたが傷、凹み等ありません。今はもちろん公式サイトで購入することは出来ませんし、メルカリやラクマなどでも出品されているものも無いため大変貴重な物だと思います。即購入可、早い者勝ちです。よろしくお願い致します。公式サイトより「French」ジャケットイラストを1cm厚の重厚感のあるアクリルプレートに表現しました。普段の生活空間のお好きな場所に飾っていただきたいインテリアアート作品です。SIZE:15×15cmMATERIAL:アクリル#大森元貴#MrsGREENAPPLE#ミセスグリーンアップル#ミセスグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)