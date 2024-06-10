ZB1 ゼベワン　ペンライト　zerobaseone 新品未開封

ゼベワンのペンライトになります。新品未開封です。即購入可です。海外製品のため、後ろの青い台紙が破れている場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。返品、交換は不可です。ご質問等あればコメント欄にお願い致します。お値下げ不可です。#ZB1#ゼベワン#zerobaseone#ゼロベースワン#ペンライト#ファンコン#新品未開封



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