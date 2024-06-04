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笛を置く台
商品番号 L47230096343
商品名

笛を置く台
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

杉材サイズ　縦70センチ　幅30センチ龍笛　篠笛など5本置く台壁に吊るしたり　壁に寄せかけて使えます表面を彫ったり削ったりして　趣きのある台です
http://narcologia.ru/goods/reboot150336.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful318951.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical243601.html
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