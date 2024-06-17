●江戸明治和本●江戸方角地名記（早印・美本）【判型】半紙本1冊。縦231粍。【作者】加藤船盛（渚梅園）作。静軒老人（寺門静軒か）序。孔年画。【年代等】江戸後期刊。［江戸か］加藤船盛蔵板。【備考】分類「往来物」。『江戸方角地名記』は、明和2年刊『御江戸名所方角書（江戸方角）』にならい、主として女児の手習い用に七五調・韻文体で江戸の地名を綴った往来。「掛麻久母（かけまくも）阿耶（あや）に畏伎（かしこき）其功、鎮護神祖の御膝元、聖の御代の大島も、槍も絶せぬ大江戸や、うへ八衢（やちまた）の八百八町…」で始まる文章に、地名（町名）104、社寺名83、橋名17、川名4、その他5の合計213の名称を織り込む。明和2年板と比較すると、59語が増加し、32語が減少している。また、「小名木川」を「小名木沢」に、「九段長屋」を「九段坂」に、「不忍池」を「篠輸津弁天」に、「真間の継橋」を「接木の継橋」に改めるなど、『江戸方角』の文面に優雅さを加えて、より女性向けの体裁に整える。巻頭に「日本橋・富士眺望図」を掲げる。★原装・題簽付・美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、38,500円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3936○江戸明治和本等＞江戸方角地名記（早印・美本）加藤船盛 往来物-



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M3935○江戸明治和本等＞江戸方角地名記（早印・帙入）加藤船盛 往来物 ...



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