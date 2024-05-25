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- 【調整済み】フェルナンデス☆モッキンバードモデル MG-50
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商品詳細
ターゲット・バイ・フェルナンデス(TargetByFernandes)のモッキンバードモデルです。出品前に動作チェックおよび調整済みです。弦高6弦12フレット上で約2.6mmロッドまだ余裕有りますボディー縁やボディー裏にキズ、打痕有ります演奏に影響するような破損や欠品は有りません本体のみです
http://narcologia.ru/goods/recommended133590.html
http://narcologia.ru/goods/conception568257.html
http://narcologia.ru/goods/organization877662.html
【調整済み】フェルナンデス☆モッキンバードモデル MG-50
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http://narcologia.ru/goods/organization877662.html
【調整済み】フェルナンデス☆モッキンバードモデル MG-50
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