ENHYPEN ヒスン 10cm ぬいぐるみ トレカホルダー

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ENHYPENヒスンくんのマスター様のぬいぐるみとトレカホルダーのセットになります！♥ぬいぐるみは何回か使っておりますが特に目立った汚れや傷はなく、トレカホルダーはほぼ新品未使用になります。グッズ整理のため出品致します。写真だと黒ずんで見えますが、実際には黒ずみはなく綺麗な状態です。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します！即購入⭕️ENHYPENヒスンマスタートレカホルダーぬいぐるみ