化物語 シリーズ 西尾維新 １４冊

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化物語 14巻 評論(ネタバレ注意) - #AQM

化物語上、化物語下、傷物語、偽物語上偽物語下、猫物語黒、猫物語白、憑物語恋物語、鬼物語、囮物語、花物語、傾物語愚物語１４冊西尾維新定価:￥1300～¥1600外箱にスレや傷有ります。１～２回しか読んでいないので本の状態は良い方かと思います。中古となりますし素人検品ですので新品同様な品をお求めの方は購入なさらないで下さい。質問がありましたら購入前にお願いします。#西尾維新#西尾_維新#本#化物語#化物語シリーズ#傷物語#偽物語#猫物語#憑物語#鬼物語#囮物語#花物語#傾物語#愚物語