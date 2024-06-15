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GIRLS' GENERATION 3 THE BOYS 韓国正規品
商品番号 U46719255629
商品名

GIRLS' GENERATION 3 THE BOYS 韓国正規品
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIRLS'GENERATION3「THEBOYS」缶ケース、韓国正規品です。#少女時代#CD・DVD#TheBoys特典は写真にあるもののみです。購入後PCにて取り込む際に一度使用しました。日光の当たらないキャビネットにて保管しておりましたので未使用に近いですが、缶ケースのため一部底はげがあります。自宅にて保管していたため、その点ご理解ください。※写真の追加にも対応しますので必要な場合はお知らせください。※値下げについては今のところ考えておりませんが、検討しますのでご相談ください。
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