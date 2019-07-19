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エレキギター
商品番号 M79107882280
商品名

エレキギター
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプ購入して一年です。ほとんど使っていません。アームがついています。ソフトケースしかないので送ることはほぼ不可能です。手渡しの希望なので出来れば京都の人が良いです。よろしくお願いいたします。
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