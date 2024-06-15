zerobaseone zb1ペンライト ペンコン ②

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商品詳細
即購入可現地で購入したペンライトになりますᴗ̫ᴗ一度も袋から出していませんが、海外製品の為初期傷や汚れなどある場合がございます。袋と台紙に傷や折れ等ございます。ご了承の上、ご購入お願いいたします。#zerobaseone#zb1#ジウン#ジャンハオ#ハンビン#メテュ#テレ#リッキー#ギュビン#ゴヌク#ユジン
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