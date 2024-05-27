綱啓永くんのグッズまとめ売りです。8LOOMのグッズは1度のみ開封し、使用しましたが大切に丁寧に使用した為目立った傷や汚れはありません。1度人の手に渡ったものなので気になる方は御遠慮下さい。ツナルームのキーホルダー2つと写真集は未開封です。団扇は含まれないのでご注意ください。単品での購入も可能です。\u003cセット内容\u003e[8LOOM古町有紀哉]マフラータオル、アクスタ、8LOOMアクリルキーホルダー、ミニキャラアクリルキーホルダー、トレーディングアクリルキーホルダーA×3、トレーディング缶バッジA、トレーディング缶バッジB×3、8LOOMポップアップポストカード×2[綱啓永グッズ]ツナルームアクリルキーホルダー×2、綱啓永写真集「繋がり」



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