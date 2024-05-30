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掛け軸 横山大観 霊峰飛鶴 絹本 名品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品
商品番号 S10273129673
商品名

掛け軸 横山大観 霊峰飛鶴 絹本 名品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 12,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸横山大観霊峰飛鶴絹本名品複製希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）519×377ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　横山大観　大観　霊峰飛鶴　富士　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#横山大観#横山_大観#大観#霊峰飛鶴#霊峰富士#富士#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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