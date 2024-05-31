②団扇太鼓　五連　 5枚セット　バチ付属

団扇太鼓五連5枚セットになります。高音から7寸 約21cm9寸 約27cm9寸 約27cm9寸 約27cm9寸 約27cm使用頻度が少なく皮へのダメージが少なく良い音がします。皮張りも良いです。9寸は多少音の高低が分かれており5枚並べて打楽器のアンサンブルなどにも使用は可能だと思います。持ち手は付いてないです。バチは付属しております。写真にてご確認の上ご購入お願い致します。以下 検索用#団扇太鼓#うちわ太鼓#五連#5連#7寸#9寸#和太鼓#太鼓#和太鼓#締太鼓 桶胴太鼓#平太鼓#平胴太鼓#釣太鼓#パーカッション#打楽器#三味線#楽器#桶太鼓#鬼太鼓座#鼓童#drumtaoドラムタオ#両面太鼓#ジャンベ#和楽器#浅野太鼓 #宮本卯之助



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