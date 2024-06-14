スキズ　バンチャン　ブレスレット

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商品詳細
straykids5stardometour2023のメンバープロデュースグッズのチェーンブレスレットです。購入後、試着したため開封済みですが、室内で数分着用したのみで外へは出していません。緩衝材を一周巻いて、ネコポスまたは、宅急便コンパクトで発送します。※午後5時までのご購入で、その日に発送します。即購入⭕️質問等ありましたらコメント欄にお願いします。
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