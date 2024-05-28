PS4 Pro KHⅢ special edition + ソフト4本

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身辺整理のため出品します。※値下げ対応は致しかねます。〜商品内容〜PS4Pro本体×1コントローラー本体×1HDMIケーブル×1コントローラー用ケーブル×1ゲームソフト×4本※本体用ケース(箱)はありません。〜商品の状態〜本体、コントローラーに目視上キズ無し本体初期化済ソフト4本共に読込み面目視上キズ無し動作不良無し※梱包時緩衝材で対応しますが、発送後の不具合については対応致しかねます。〜ソフトタイトル〜KH3、SWJFO、プロスピ2019、地球防衛軍6※単品での販売は対応致しかねます。上記全ての購入をお願いします。即日発送対応します。ご検討よろしくお願いします。