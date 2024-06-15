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商品詳細
PROJECTXZONE2：BRAVENEWWORLD限定版のサウンドエディション版になります。アレンジBGMで無く歌の原曲が沢山入った豪華版。状態は写真をご参考下さい。動作確認済み。特典の書いた紙は有りますが、ダウンロードは出来ないと思います
http://narcologia.ru/goods/Persia880688.html
http://narcologia.ru/goods/perforce7865.html
http://narcologia.ru/goods/injure45967.html
PROJECT X ZONE 2:BRAVE NEW WORLD オリジナルゲームサウンドエディション (【初回限定特典】「チャレンジマップ」&「スペシャル3DSテーマ」が入手できるダウンロード番号 同梱) - 3DS
PROJECT X ZONE 2:BRAVE NEW WORLD[Region Locked / Not Compatible with North American Nintendo 3ds] [Japan] [Nintendo 3ds]
PROJECT X ZONE 2:BRAVE NEW WORLD オリジナルゲームサウンドエディション (【初回限定特典】「チャレンジマップ」&「スペシャル3DSテーマ」が入手できるダウンロード番号 同梱) - 3DS
プロジェクトクロスゾーン2 限定版 3ds PROJECT X ZONE2-
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