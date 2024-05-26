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専用CF62 珍品時代木製漆器 珠珊瑚入菊雀金蒔絵朱塗御吸物椀二客 / 輪島加賀
商品番号 Y33486388055
商品名

専用CF62 珍品時代木製漆器 珠珊瑚入菊雀金蒔絵朱塗御吸物椀二客 / 輪島加賀
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】【珍品】「時代木製漆器珠珊瑚入菊雀金蒔絵朱塗御吸物椀二客」珠珊瑚入の珍しい朱塗吸物椀でございます。珊瑚を用いた立体的な菊や愛らしい雀達の蒔絵が目を楽しませてくれる素晴らしい逸品です。【寸法】直径約12cm全高約8.5cm椀高約5.8cm椀深さ約4.1cm一客の重量約80g前後※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレキズ、ややヨゴレ等の時代感はありますがヒビカケのないものです。木地にやや歪みは生じておりますがガタツキはなく使用に問題のあるレベルではございません。蓋を閉める際にやや工夫がいるものです。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#菊#草花#珊瑚#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#19k2403a2k503
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