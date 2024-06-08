The big book of magic

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商品詳細
PatrickPageILLUSTRATEDbyEricMasonこれは、熟練したマスターマジシャンであり、エリック・メイソンによって美しく描かれたパトリック・ペイジの素晴らしい魔法の本です。実際、この本はとても良いので、パトリック・ペイジはIBM(国際魔術師同胞団)から追放されました。良い魔法の本を書くことが本当にすべての利益であることに気づいたとき、彼は後に復職しました。パトリック・\"パット\"・ペイジ(1929年3月17日-2010年2月11日)は、スコットランドのダンディーで生まれた舞台魔術師です。彼は26歳でプロのマジシャンになり、ダベンポートのマジックショップで15年間働いていました。1950年、彼は2003年に亡くなったマーガレット・マンジーと結婚した。パットは6人兄弟の末っ子だった。彼はポール・ダニエルズ・マジック・ショーに出演し、映画「カジノ・ロワイヤル」の信用されていないコンサルタントでした。彼はダレン・ブラウンのアドバイザーとして働き、子供のマジックショーウィズビットに貢献しました。彼は映画やテレビ番組に出演または助言しました:2007年の映画マジシャンズ、アガサ・クリスティ・ポアロ:氏の失踪。ダベンハイム(1990)、魔法の英雄(2000)、予期せぬ物語:シーズン5、エピソード5町の見知らぬ人(1982年5月23日)、デレン・ブラウンは3Dマジックスペクタキュラー(2009)を提示します。手品を発明することに加えて、彼は本やDVDを出版し、プロのマジシャンに助言した。彼のルーチンの多くは、ダグ・ヘニング、フレッド・カップス、ラファエル・ベネターなどのプロのマジシャンによって使用されています。彼はTheBigBookofMagicを含む様々な本を書き、マジシャンの雑誌Pabularに記事を掲載しました。第1版1976年オリジナル304ページ初版#マジック#magic#奇術#手品#トリック#トランプ#カード#シルク#ハンカチ#PatrickPage#EricMason
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