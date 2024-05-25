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・診療点数早見表 2022年4月版・医療事務 合格テキスト\u0026問題集 2022
商品番号 P93642432238
商品名

・診療点数早見表 2022年4月版・医療事務 合格テキスト\u0026問題集 2022
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,512 円
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商品詳細

「診療点数早見表2022年4月版」医学通信社定価:￥4500#医学通信社#本#自然／医療・薬学・健康裏表紙が曲がっています(5枚目の画像参照)「2022年版医療事務[診療報酬請求事務能力認定試験(医科)]合格テキスト\u0026問題集」森岡浩美定価:￥2300#森岡浩美#森岡_浩美一部破れてしまっている箇所があります(9枚目画像参照)2冊とも直接書き込みなどありませんが、使用した中古品です。状態は良いと思いますが気になる方はご遠慮ください。
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