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txt CD FREEZE 3形態セット ヨンジュン　トレカ付
商品番号 L96992707935
商品名

txt CD FREEZE 3形態セット ヨンジュン　トレカ付
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。txtのCD、FREEZEの3形態セットです。トレカやカードはヨンジュンです。画像のものが全てです。CDは未再生です。ケース等、初期傷や擦れがございます。それ以外の状態は普通だと思いますが、初期傷等含め、気付かない点があるかもしれません。ご了承いただき、ご検討よろしくお願いいたします。こちらはバラ売り・お値下げ不可でお願いいたします。
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