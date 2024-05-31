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商品詳細
「外反母趾病態を理解し,正しい治療選択ができる」須田康文定価:￥8000#須田康文#須田_康文#本#自然／医療・薬学・健康12年目整形外科医です。ほぼ未使用ですが、異動に伴い荷物になるため売却します。本上部にハンコを押していますので、マジックで消します。本文にマーカーはありません。足の外科専門の先生におすすめです。診断、治療法、リハビリまで詳細にかいてあります。
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外反母趾−病態を理解し,正しい治療選択ができる
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