希少　フライング・カラーズ 4（Flying Colors 4）小池繫夫　本

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商品詳細
希少 フライング・カラーズ4 （FlyingColors4）小池繫夫 中古本航空機イラストレーション・ボックスアート作品集 発行・印刷：ホビーインクジャパン／大日本絵画作者：小池繁夫発行年・２０１６年程度はかなり良好と思われます。しかし何分古いものなので、外装他汚れ・ヤケ等あるものとお考えください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。よろしくお願いいたします。
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