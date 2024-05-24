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希少　フライング・カラーズ 4（Flying Colors 4）小池繫夫　本
商品番号 X27255353171
商品名

希少　フライング・カラーズ 4（Flying Colors 4）小池繫夫　本
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 8,140 円
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商品詳細

希少　フライング・カラーズ4　（FlyingColors4）小池繫夫　中古本航空機イラストレーション・ボックスアート作品集　発行・印刷：ホビーインクジャパン／大日本絵画作者：小池繁夫発行年・２０１６年程度はかなり良好と思われます。しかし何分古いものなので、外装他汚れ・ヤケ等あるものとお考えください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。よろしくお願いいたします。
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