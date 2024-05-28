17歳の地図　Seventeen’s Map　橋口譲二 写真集　古本

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【最低価格・値下げ不可】17歳の地図Seventeen’sMap橋口譲二写真集です。ペーパーバック・1991年版・古本です。北は北海道の礼文島、南は沖縄の与那国島までほぼ全国を旅して、その旅の中で出会った102人の17歳たちの姿です。17歳の女優で歌手、工藤夕貴の写真も掲載しています。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。カバーは少しスレ・キズ・変色・汚れ・破れがあります。中ページは変色もなく、使用感少なくキレイです。小口に僅かに変色があります。サイズ 約300×300mmカバー/外観 ★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。＊＊＊プロフを必ずお読みください。＊＊＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#17歳の地図#Seventeen’s_Map#橋口譲二#George_Hashiguchi#ペーパーバック#1991年版#Photographs#作品集#写真家#写真#写真集#フォトグラファー#カメラマン#古本#お家時間