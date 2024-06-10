Nintendo Switch 本体　ケースとコントローラー付き

閲覧いただきありがとうございます。バッテリー持続時間が長くなった新モデルのスイッチの販売になります。⚠️有機モデルではありません。追加料金(2000円)で写真5枚目のBluetoothコントローラーとスイッチの持ち運び用ケースをお付けできます。使用期間は半年くらいです。素人目線でゲーム機に目立った傷や汚れ等はありませんが、中古品ですので神経質な方はご購入を控えて下さい。付属品は全てあります。テレビに接続してプレイする等、動作確認済みです。本体保護シールは貼ったまま発送致しますので不要な方は剥がしてお使いください。らくらくメルカリ便にて発送予定です。お支払い完了から2日以内に確実に発送させていただきます。ニンテンドースイッチNintendo家庭用ゲーム機スイッチ 本体



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