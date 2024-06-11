人間国宝　金城次郎（直筆箱書　落款付）線彫魚紋酒器（徳利・ぐい吞）（共箱）

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商品詳細
人間国宝 金城次郎（琉球陶器） 線彫魚紋酒器（徳利・ぐい吞）（共箱）(金城次郎直筆箱書 落款付)サイズ（おおよそ)徳利 高さ（約） 14.0ｃｍ 径（約） 8.5ｃｍぐい吞 高さ（約） 6.0ｃｍ 径（約） 7.0ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/rebellion513178.html
http://narcologia.ru/goods/enquire760989.html
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