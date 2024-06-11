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人間国宝　金城次郎（直筆箱書　落款付）線彫魚紋酒器（徳利・ぐい吞）（共箱）
商品番号 L12966317571
商品名

人間国宝　金城次郎（直筆箱書　落款付）線彫魚紋酒器（徳利・ぐい吞）（共箱）
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 31,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人間国宝　金城次郎（琉球陶器）　線彫魚紋酒器（徳利・ぐい吞）（共箱）(金城次郎直筆箱書　落款付)サイズ（おおよそ)徳利　　高さ（約）　14.0ｃｍ　径（約）　8.5ｃｍぐい吞　高さ（約）　6.0ｃｍ　径（約）　7.0ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/rebellion513178.html
http://narcologia.ru/goods/enquire760989.html
http://narcologia.ru/goods/slide482187.html
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