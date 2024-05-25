大書源 全3巻+索引冊(美品)

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書道の本を買い取り)書道字典「大書源」をお譲り頂きました(全3巻揃 ... 書道の本を買い取り)書道字典「大書源」をお譲り頂きました(全3巻揃 ...

大書源全3巻+索引冊の出品になります。新品定価 5万円ほど！数年前に購入し、数回使用した物になります。その後大切に保管していました。・全3巻揃っています 下・中・上・索引冊付き・DVD付き(動作確認済み)・それぞれの表紙、小口、角、スピンは綺麗です。発送時はしっかり梱包して発送します。大幅な値下げは不可能ですが、可能な範囲で頑張ります。コメント下さい。非常に綺麗な状態ですが、中古である事を理解できる方のみご購入下さい。新品の様な物を望む方はご遠慮下さい。#書道#書家#書塾#大学生#書写検定#大書源#ニ玄社