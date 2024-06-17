絶対彼氏～完全無欠の恋人ロボット～ 〈7枚組〉DVD

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◆商品について絶対彼氏～完全無欠の恋人ロボット～〈7枚組〉DVD※Blu-rayではありません、DVDです。※セル版、国内正規品になります。※レンタル落ちではありません。※動作再生確認済みです。◆状態付属品は写真が全てです。付属のパンフレットには少しヨレがあります。帯は折り畳んでしまったので折り目がついてます。詳細については写真にてご確認及びご判断をお願い致します。初期状態や現状況が気になる方はご購入をお控え下さい。◆配送・匿名配送のメルカリ便にて発送致します。・入金確認後1〜2日以内に発送します。◆重要・プロフ欄の確認もお願い致します。・検品は素人判断です。細かな見落としなどについてはご了承願います。・一度、他人の手に渡った商品であること、中古品であることをご理解頂けた方のみご購入をお願いします。・当方に落ち度があった場合を除き、返品交換キャンセルはすり替え防止の観点でご遠慮させて頂きます。・配送時のトラブルについて一切の責任を負いかねます。運送業者と調整をお願いします。・神経質な方のご購入はご遠慮願います。・完璧な商品を求める方は正規店でご購入を願います。・専用、取り置きは致しません。---「絶対彼氏～完全無欠の恋人ロボット～〈7枚組〉」速水もこみち/水嶋ヒロ/根津理香定価:￥22800#速水もこみち#水嶋ヒロ#根津理香#CD・DVD