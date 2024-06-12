初版　一寸法師　江戸川乱歩　少年探偵シリーズ　ポプラ社

少年探偵シリーズ第41巻です。27巻以降は再販されない貴重品です。この本は昭和48年10月印刷・11月発行の初版本です。カバーはありません。全体的にやけ・しみあります。完璧を求める方はご遠慮ください。



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