⭐️ニンテンドー　3DS ミスティピンク 本体 外箱　内箱　説明書類

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商品詳細
液晶も綺麗です。本体裏には画像で確認できる細い傷があります。本体、純正充電ケーブル、純正充電台、外箱、内箱、説明書類付属します。SDカードは付属しません。お持ちのSDカードをご使用ください。61703202任天堂ゲーム本体Nintendo3DSNintendo_3DS3DS
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