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⭐️ニンテンドー　3DS ミスティピンク 本体 外箱　内箱　説明書類
商品番号 B24754941679
商品名

⭐️ニンテンドー　3DS ミスティピンク 本体 外箱　内箱　説明書類
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

液晶も綺麗です。本体裏には画像で確認できる細い傷があります。本体、純正充電ケーブル、純正充電台、外箱、内箱、説明書類付属します。SDカードは付属しません。お持ちのSDカードをご使用ください。61703202任天堂ゲーム本体Nintendo3DSNintendo_3DS3DS
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