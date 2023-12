Crystalline Oxide-Silicon Heterostructur

CrystallineOxide-SiliconHeterostructuresandOxideOptoelectronicsの出品になります。材料研究会シンポジウム論文集第747巻この本には、ボストンで開催された2002年のMRS秋季会議で開催された2つのシンポジウムの議事録が含まれています。シンポジウムTの論文「半導体上の結晶酸化物」には、さまざまな分野の専門家が集まります。シンポジウムは2002年12月2日から4日まで、米国マサチューセッツ州ボストンで開催されました。こちらのお品物は2003年に発行されたものです。英語版です。書き込み等は無いかと思います。本の表表紙、裏表紙などに劣化による傷汚れが少々ございます。ご理解いただける方のみご購入ください。梱包は水濡れ防止のためビニールに入れ、プチプチに包み発送させていだたきます。#結晶酸化物#シリコンヘテ#ロ構造#酸化物オプトエレクトロニクス#シンポジウム#学会#材料研究協会#ペンシルバニア州#ウォーレンデール#本#洋書#英語版



