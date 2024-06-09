★完品・美品★任天堂 ニンテンドー3ds 本体 ミスティピンクnintendo

ご覧いただきありがとうございます！●商品ニンテンドー3DS完品 ミスティピンク●商品状態完品状態のセットです。全体的に綺麗なコンディションで新品特有のテカリも御座います。結構美品かと思います。本体は光の加減により裏面数本のキズなどは見えますが全体的に綺麗な印象です。また3ds特有の画面の黄ばみもありませんでした。●セット内容・外箱・ニンテンドー3DS本体 ミスティピンク・専用タッチペン・メモリーカード・ARカード 未開封・かんたんスタートガイド・取扱説明書・保証書・充電アダプター※ソフトは初期化しておりますのでございません。●発送について送料は無料です。プチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかないように丁寧に対応致します。何か気になる点がございましたらご購入に前にご遠慮なくメッセージ下さい。できる限りすぐに返信致します。



ニュースリリース : 2011年9月13日



ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



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