スイッチ ライト Switch lite 本体 新品 未使用 ターコイズ 緑 青

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商品詳細
数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます！《内容物》スイッチSwitch本体充電器acアダプタセーフティガイド《商品状態》新品未使用になります。《特典》ご購入後ご配送前に連絡頂ければ、強化ガラスフィルムを無料で付属させて頂きます。《配送について》22時までに入金確認できていましたら、基本的に次の日の配送になります。プチプチにて衝撃対策させていただきます。ゆうゆうメルカリ便ですので、スマホのみで常に商品の所在を確認できます。《返品、返金対応について》こちらの記載内容と相違があった場合や、動作に問題がありましたら、受け取り評価前にご連絡いただければ必ずご対応させていただきます！
http://narcologia.ru/goods/sepulchral279132.html
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