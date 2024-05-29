ビデオCDカラオケ32本+1本（おまけ）

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商品詳細
ポリドールビデオCDカラオケ音多決定版親のコレクションのため再生確認しておりません。ケースにヒビがあるものもあります。1.ポップス-男性編①-⑥2.ポップス-女性編①-⑥3.ポップス-ビット＆ヒット①-④4.演歌-女性編①-④5.演歌-男性編①-④6.演歌-ヒット＆ヒット①-④7.ムード歌謡編①-②8.デュエット編①-②9.ビデオCDカラオケBest10-79（おまけ）#ビデオCDカラオケ#VideoCDKaraoke#カラオケ#Karaoke#JPOP#Citypop#80's#JapanesePOPs
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