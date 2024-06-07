サザンオールスターズ / SAS2000 SAMPLER 1998 VOL.1

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商品のほう、御覧頂き有難うございます。【入手困難なプロモーション盤。販売促進サンプル用の非売品CD】重複している曲がありますので、正確には15曲となります。「サザンオールスターズ/SAS2000TAISHITASAMPLER1998VOL.1」発売日:規格品番:CDS-587定価:￥1.LOVEAFFAIR～秘密のデート～2.BLUEHEAVEN3.勝手にシンドバッド4.いなせなロコモーション5.栞のテーマ6.鎌倉物語7.ByeByeMyLove8.希望の轍9.LOVEAFFAIR～秘密のデート～10.O1MESSENGER～電子狂の詩～11.いとしのエリー12.涙のキッス13.真夏の果実14.エロティカ.セブン15.あなただけを～SummerHeartbreak～16.愛の言霊～SpirtualMessage～⚫盤面は、傷なしです。⚫ケースは、概ね良好です。⚫ジャケット、概ね良好です。⚫歌詞カードは、ついておりません。⚫素人自宅保管のため、気になる方は購入を御遠慮下さい。⚫喫煙者とペットはおりません。⚫ご理解のある方のみ購入をお願いいたします。⚫プチプチしてネコポスで発送致します。#SAS#ビクター#70年代#80年代#90年代#桑田佳祐#原由子