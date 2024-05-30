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naptime.Nissy 西島隆弘 ナップタイム シャツ ブラック
商品番号 X29680181639
商品名

naptime.Nissy 西島隆弘 ナップタイム シャツ ブラック
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旦那さんとお揃いで購入していましたが、結局1度も使用しなかったので大切にして頂ける方にお譲り致します。定価、手数料、送料合わせた金額を考えるとかなりお安くしています。Sサイズ、ブラック中身の確認のみですが、届いてから時間が経過しているので神経質な方は御遠慮下さい。素人保管、ビニールのシワ、初期不良等など御理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。かなり目を通しているルックブックでもよければおつけします。
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