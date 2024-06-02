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商品詳細
#介護福祉士養成講座編集委員会#本#社会／社会・福祉10番のみありません。7番にこちらの名前が記載してあります。※書き込みあり※外側カバースレあり※外側カバー破れあり※外側カバー汚れあり素人保管です。ご理解よろしくお願いします。水濡れ防止ダンボールに入れての発送です
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