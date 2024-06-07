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須田国太郎 「裸婦」 木版画　芸艸堂
商品番号 H53782968108
商品名

須田国太郎 「裸婦」 木版画　芸艸堂
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 12,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管品飾ってはいません額の大きさ　47×40センチ作品の大きさ　22×13センチ主観ですが、立派な額です完全密閉で、開けられません
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