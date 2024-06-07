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鉄瓶 平丸鬼霰 紙箱入 日本製
商品番号 O57118667118
商品名

鉄瓶 平丸鬼霰 紙箱入 日本製
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 6,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。未使用、保管品です。サイズ口径9cm横幅約16cm(注ぎ口含)高さ17cm(持ち手含)すり替え防止の為お品に問題があっても返品に応じません。(メルカリさんより記載必要と)画像にて御判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/unusable480174.html
http://narcologia.ru/goods/message136727.html
http://narcologia.ru/goods/recommended277190.html
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