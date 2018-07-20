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ヤマハ　カスタムトランペット　YTR-800G
商品番号 L17901714649
商品名

ヤマハ　カスタムトランペット　YTR-800G
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットヤマハのトランペットYTR-800Gです。凹みやラッカーの剥がれがございます。画像のチェックをお願いします。ご検討よろしくお願いします。
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