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商品詳細
BTS「BEYONDTHESTORY」ビヨンド・ザ・ストーリー10-YEARRECORDOFBTSデビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。日本語版です特典フォトカードはジンさん、ジミンちゃん以外の6枚をお付けします。オンライン書店にて購入、発売日に届きました初版本です。保存用にと2冊購入しまして、シュリンクを外さずに大切に保管しておりました未開封品、自宅保管品にご理解頂けます方に、よろしくお願いいたします(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜BTSバンタン 防弾少年団 ナムジュンRMジンJINユンギSUGAホソクJ-HOPEジミンJIMINテヒョンテテ VジョングクグクJUNGKOOK
http://narcologia.ru/goods/rouge70410.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce764855.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate181048.html
新品未開封 BEYOND THE STORY BTS 特典トレカ付き 初版本
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