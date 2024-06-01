ニンテンドー3DS ライトブルー　本体

本体のみでの出品です。sdカード、タッチペンは欠品しております。動作確認済みです。本体のボディに使用に伴うスレがございます。液晶に一部スレがございます。ご購入後24時間以内に発送致します。らくらくメルカリ便で発送致しますので最短で翌日には届きます。



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