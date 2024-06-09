\"半分ノ世界HANBUNnoSEKAI\"AFILMBYTAKUMISAITOH斎藤工監督「半分ノ世界」にいる女子高生と定時制に通う男の机の落書きを介した心の交流を描く。単純な男女の恋愛ではない、精神的な深い繋がりとは…。#田辺桃子#井浦新#星ようこ#ショートショートフィルムフェスティバル#アジア2014#プレミア☆ショートショートフィルムフェスティバル\u0026アジア2014ミュージックshort部門特別上映作品☆収録内容本編+ディレクターズカットver.(BONUS)+予告こちらはプレミアム価格でのお取り引きになります。ご理解のない方のコメント、ご購入はご遠慮下さい。他にも#ゲーム#本#DVD#ブルーレイ#おもちゃ#アウトドア用品#ソフト多数出品しております。おまとめ買いはお値下げさせて頂きますので、お気軽にコメント下さい。ご購入前にプロフィールご覧下さいm(__)m即購入OKです。発送は匿名発送のゆうゆうメルカリ便か、らくらくメルカリ便のどちらかになります。希望があればご相談下さいm(__)m



半分ノ世界 HANBUN no SEKAI 斎藤工 監督 | ncrouchphotography.com



齊藤工監督作品「半分ノ世界」受賞報告！: マネージャー日記



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