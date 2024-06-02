新選 名著複刻全集　近代文学館　全26冊

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〇新選名著複刻全集 近代文学館 全26冊初版本の復刻版3ページ目のように各作品の初版本を忠実に再現した装丁となっており、読むだけではなくインテリアとしても最適です。古い本なので函にはヤケ・シミ等のイタミがございますが、読んでいないため中の状態は良好です。レトロ 古書【内容一覧】 全26冊「小説 尾花集」 幸田露伴 「若菜集」 島崎藤村 「武蔵野」 国木田独歩 「海潮音」 上田敏 「破戒」 島崎藤村 「野菊の墓」 伊藤左千夫 「田舎教師」 田山花袋 「一握の砂」 石川啄木 「お目出たき人」 武者小路実篤 「思ひ出」 北原白秋 「刺青」 谷崎潤一郎 「土」 長塚節 「赤光」 斎藤茂吉「こゝろ」 夏目漱石 「道程」 高村光太郎 「雁」 森鴎外 「すみだ川」 永井荷風 「あらくれ」 德田秋声 「大津順吉」 志賀直哉 「生れ出る悩み」 有島武郎 「真筆版たけくらべ」 樋口一葉 「殉情詩集」 佐藤春夫 「伊豆の踊子」 川端康成 「測量船」 三好達治「風立ちぬ」 堀辰雄「新篇路傍の石」 山本有三